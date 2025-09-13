



كتب- هاني صابر:

وجه المخرج الكبير خالد جلال، رسالة للكابتن محمود الخطيب بعد اعلانه عدم الترشح لرئاسة النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة.

وكتب جلال، عبر حسابه على فيسبوك: "أوعوا تكدبوا الكدبة وتصدقوها.. الإعلام والأهرامات فوق المقارنات زي ما جمال عبد الناصر مش هتتأثر مكانته برأي حضرتك في النكسة ولا السادات برأيك في الانفتاح ولا عبد الحليم برأيك في محمد رشدي ولا بليغ برأيك في السنباطي ولا أم كلثوم برأيك في اسمهان ولا عبد الوهاب برأيك في أي ملحن وهكذا".

واستكمل خالد جلال: "محمود الخطيب لا تتأثر مكانته برأيك فيه بصراحة ولا برأيك في نتائج فريق كرة قدم آخر كام شهر لأنه في الحقيقة في تمن سنين عمل اللي فرق كبيرة مش عارفة تعمله في سنوات ضوئية، أفرع للنادي واستاد مهيب ولعيبة من أفضل اللاعبين.. تقوم تيجي حضرتك وتفتكر كمشجع بائس أن ممكن تتكلم عن اسطورة رياضية وإنسانية ومعشوق الملايين .. وتسعد بقرار عدم رغبته في التجديد وتروج لأن لاعب شاب سابق ولا رجل أعمال هيجوا مكانه".

وتابع: "عزيزي الخطيب لو قرر آخر يوم ينزل تاني هيكسب تاني، احنا مش بنتعامل مع محمود الخطيب كشخص عادي بقي رئيس مجلس ادارة الاهلي

انما بنعامله معاملة الأهرامات زيه زي التتش وصالح سليم والفريق المرتجي والناس العظمة دي.. فهمت؟".

وأضاف: "أهو محمود الخطيب ده زي كل اللي اتكلمت عنهم ف الاول اهرامات حد ف تاريخ الكون جه مصر و فكر يجرب يهد الاهرامات؟.. بنحبك يا كابتن محمود الخطيب يا بيبو يا جميل واي وقت تقرر احنا معاك برضوا.. ربنا يتم شفاك على خير.. وقال على رأي الأغنية بتاعتك.. بيبو بيبو بيبو الله يا خطيب".

وكان الخطيب رئيس النادي الأهلي، قال في بيان رسمي: "كما تعلمون، حاولت عدة مرات أن ابتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره.واليوم أصبح من الضروري أن استجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن ابتعد عن أي ضغوط. ومع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعًا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة، مع استعدادي للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد".