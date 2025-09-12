بالشورت والنظارة.. ناهد السباعي تودع الصيف بإطلالات من رحلتها

كتب- مروان الطيب:

ودعت الفنانة ناهد السباعي فصل الصيف، ونشرت صور من كواليس رحلاتها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت ناهد في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بالعديد من الإطلالات الجريئة والجذابة، وارتدت شورت بينك ونظارة شمسية، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

و كانت آخر مشاركات ناهد السباعي بظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ناهد السباعي تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "بنات الباشا" بطولة زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، تأليف محمد هشام عبية، إخراج محمد جمال العدل.

