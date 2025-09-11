حقيقة حريق منزل الفنان فضل شاكر

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضي، شائعات عن حريق منزل الفنان فضل شاكر الذي يقع في جنوب صيدا بلبنان.

ونشر موقع "ET بالعربي" تقرير نفى خلاله نشوب حريق في منزل الفنان فضل شاكر، وأكد إنه بخير وحياته تسير بشكل طبيعي.

وكشف التقرير أن المنزل يعود ملكيته للفنان فضل شاكر، كما أن علاقته مع جيرانه تتسم بالمودة والاحترام.

ويواصل الفنان فضل شاكر طرح عدد من الأغاني الجديدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمثل عودته للساحة الغنائية بعد غياب سنوات.

يذكر أن، اخر ما طرحه الفنان فضل شاكر كانت أغنية بعنوان "روح البحر".

