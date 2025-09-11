خروج رنا رئيس من المستشفى.. تعرف على حالتها الصحية

كتبت- نوران أسامة:

خرجت الفنانة رنا رئيس من المستشفى بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، إثر إصابتها بنزيف حاد استدعى خضوعها للعلاج.

وعلم "مصراوي" من مصدر مقرب أن رنا رئيس غادرت المستشفى مؤخرًا، وهي في حالة جيدة.

ومن جانبه، أوضحت والدتها، خبيرة التجميل زينب حسن، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، أن ابنتها دخلت غرفة العمليات بعد تعرضها لمضاعفات عقب إجهاض جنينها الأول قبل شهر، مشيرة إلى أنها عانت من نزيف استمر أربعة أيام متواصلة، ولا يزال الأطباء يبحثون عن أسبابه.

وأضافت أن الحالة الصحية لابنتها دقيقة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها لتجاوز هذه الأزمة، خاصة وأن العملية الجراحية الأخيرة جاءت بهدف السيطرة على النزيف.

يُذكر أن الفنانة رنا رئيس احتفلت بزفافها في 6 مايو الماضي على رجل الأعمال يسري علي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأسرة وعدد من نجوم الفن.

