"السينما روح مدنين".. مهرجان "جربة" يطلق بوستر دورته الـ ١١

كتبت- منال الجيوشي

تحتضن جزيرة جربة التونسية خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2025، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان مدنين السينمائي الدولي، في تظاهرة سينمائية من المنتظر أن تشهد تطورا كبيرا وثراء في فقراتها وفعالياتها وفي نوعية الأفلام والبلدان المشاركة، حيث يتجاوز عدد الدول المشاركة 25 دولة.

وكشفت إدارة المهرجان، عن البوستر الرسمي للدورة ال11، حيث قال مدير المهرجان المخرج محمد ثابت إن البوستر من تصميم عبد الله الشايبي، ويجسد فيه جوهر الاحتفال والثقافة وتنوع السينما، حيث تظهر في مركز صورة البوستر امرأة بلباس واسع ومشرق تُرى من الأعلى، لتجسد في آن واحد التقاليد والحركة كزهرة تتفتح أو كعدسة كاميرا تنفتح على عوالم جديدة، في تمثيل لنقطة التقاء بين الإرث والإبداع المعاصر، وبين هوية متجذرة وسرد عالمي، كما تعكس الدائرة في التصميم قوة السينما اللامتناهية في جمع الأصوات ووجهات النظر من مختلف أنحاء العالم، بينما تذكر الألوان الزاهية بروح مدنين الدافئة والمضيافة والمتجددة أبدا.

وأكد مدير المهرجان المخرج محمد ثابت، أن الدورة ال11 ستولي اهتماما خاصا بالسينما الإفريقية من خلال مشاركة أكثر من 10 دول من القارة، إلى جانب تركيزها على سينما الطفل، عبر تقديم عروض سينمائية متجولة في الأحياء، وتنظيم ورشات تكوينية في دور الشباب والثقافة، وتخصيص عروض خاصة لفيلم الطفل، كما يتفتح المهرجان على محيطه بجهة الجنوب الشرقي، حيث سيتم توزيع الأنشطة والعروض بين مدينتي مدنين وجرجيس وكامل مناطق الجزيرة، في خطوة تهدف إلى جعل السينما حاضرة في قلب المجتمع المحلي، وإلى إشراك أوسع شريحة ممكنة من الجمهور في الاحتفاء باللغة العالمية السابعة.