كتب- هاني صابر:

يعيش الفنان الشاب نادر الجريتلي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بتصوير 4 أعمال فنية وهم فيلم و3 مسلسلات، إذ بدأ تصوير مشاهده في الفيلم الإمارات الذي يحمل اسم "حس أمني"، بالإضافة إلى مسلسلي "بنج كلي، وورد وشوكولاتة".

فيلم "حس أمني" يتم تصويره في القاهرة خلال الوقت الحالي، وهو إنتاج مصري إماراتي، ويشارك في بطولته فنانين من مصر والإمارات، وهو بطولة إبراهيم المريسي، وإخراج سفيان أبو الحسن.

وقال "الجريتلي" في تصريحاته، إنه بدأ أيضا تصوير مشاهده في مسلسل "بنج كلي" ويعرض خارج الموسم الدرامي الرمضاني، وتدور أحداثه داخل المستشفيات، ويشارك في بطولته محمد دياب، سلمى أبوضيف، وعلا رشدي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان.

وأضاف، أنه يواصل أيضا تصوير مشاهده في مسسل "ورد وشوكولاتة" المقرر عرضه خارج الموسم الدرامي الرمضاني أيضا.

مسلسل "ورد وشوكولاتة" بطولة زينة ومحمد فراج كل من مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وتأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل.

كما يشارك نادر الجريتلي في مسلسل "روج أسود" للفنانة رانيا يوسف، ومي سليم، والذي ينتظر عرضه قريبا عبر القنوات الفضائية.

وتدور أحداث المسلسل حول 5 سيدات لديهن مشكلات مختلفة وقضايا في محكمة الأسرة مستوحاة من قصص واقعية، وهو بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، غادة طلعت، داليا مصطفى، فرح الزاهد، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وكان نادر الجريتلي، قد شارك في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2025، بعدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل "أهل الخطايا" لـ جمال سليمان، و"قهوة المحطة" لـ بيومي فؤاد وأحمد غزي، و"شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي، و"فهد البطل" لـ أحمد العوضي، و"سيد الناس" لـ عمرو سعد.

ويمتد نادر الجريتلي، لعائلة الجريتلي الفنية، فعمته هي الفنانة القديرة أنعام الجريتلي، والفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، وأحب الفن منذ نعومة أظافره وشارك في عدد من الأعمال الفنية وهو طفلا.