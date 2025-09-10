إعلان

"أجمل حوت".. دينا الشربيني تنشر صور من أحدث ظهور لها

12:08 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    دينا الشربيني_1
    دينا الشربيني (3)
    دينا الشربيني (2)
    دينا الشربيني (4)
كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة دينا الشربيني الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"

وظهرت دينا بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت توب باللون الأسود وبنطلون جينز، وعلّقت على الصور قائلة: "السادة معدية".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وانهالت التعليقات، وجاء من بينها: "قمر ما شاء الله"، "أجمل حوت"، "جمال ودلال"، "العسل بزيادة"، "أخف دم وأطيب ممثلة".

وتشارك دينا الشربيني في فيلم "طلقني"، الذي يعد التعاون الثاني مع الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم "الهنا اللي أنا فيه" عام 2024.

ويشارك ببطولة فيلم "طلقني" كل من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.

يذكر الفنانة دينا الشربيني يعرض لها خاليًا فيلم "درويش" إخراج: وليد الحلفاوي، تأليف: وسام صبري، وبطولة: عمرو یوسف، دينا الشربیني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غریب، وأحمد عبدالوھاب، ظهور خاص لـ محمد شاهين، كما تظهر النجمة يسرا كضيفة شرف، إلى جانب قيامها بالتعليق الصوتي ضمن الأحداث، ومن ضيوف الفيلم أيضا الإعلامي الكبير محمود سعد.

