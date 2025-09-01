أحمد سعد مع ابنتيه في أول يوم دراسي: "أخيرا هرجع أنام في هدوء"

كتب- مروان الطيب:

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو جديد عبر حسابه على موقع انستجرام.

ظهر أحمد سعد وهو يصطحب ابنتيه، تحملان حقيبة الدراسة، وكتب: "أخيرا هرجع أنام في هدوء، النهاردة حسيت قد إيه التعليم شيء مهم للأولاد".

وحاز الفيديو على إعجاب متابعيه وعلقوا: "ما شاء الله، ربنا يحفظهم، إيه الطعامة دي، يا روحي عليهم، ما شاء الله عسل أوي".

أحيا الفنان أحمد سعد مؤخرا حفلا ضمن احتفالية "MBC مصر" في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل المتواجدين.

يذكر أن أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في لندن يوم 13 نوفمبر المقبل.

