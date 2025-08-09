إعلان

أمير المصري ينضم لمظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني في لندن

10:43 م السبت 09 أغسطس 2025

أمير المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أمير المصري عن انضمامه لإحدى التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني في لندن.

ونشر أمير صور من المظاهرة عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "حرروا فلسطين".

ينتظر أمير المصري عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "Giant" ويجسد خلاله السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ويشارك بطولة الفيلم عدد من النجوم والوجوه الشابة منهم النجم العالمي بيرس بروسنان، ومن المقرر عرضه تجاريا مطلع شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن أمير المصري ينتظر عرض فيلمه "100 Nights of Hero" خلال الفترة المقبلة ويشاركه البطولة نخبة من ألمع نجوم هوليود هم ريتشارد جرانت، فيليستي هوفمان، إيما كورين.

فيلم "100 Nights of Hero" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم نشرت عام 2016، لكاتبة القصص المصورة البريطانية إيزابيل جرينبيرج، للمخرجة جوليا جاكمان، وتدور أحداثها في إطار من الرومانسية والفانتازيا حول قصة هيرو وشيري، وهما امرأتان أجبرتا على سرد القصص لإنقاذ حياتهما من النوايا الشريرة للخاطب الشرير مانفريد.

أمير المصري في لندن

اقرأ أيضا..

جانا مع كنزي وعمرو دياب يستمتعون بإجازة الصيف - صورة

أحمد عيد يستقبل الوافدين على عزاء الراحل سيد صادق

أمير المصري انستجرام أمير المصري مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري