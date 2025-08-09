أمير المصري ينضم لمظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني في لندن

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أمير المصري عن انضمامه لإحدى التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني في لندن.

ونشر أمير صور من المظاهرة عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "حرروا فلسطين".

ينتظر أمير المصري عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "Giant" ويجسد خلاله السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ويشارك بطولة الفيلم عدد من النجوم والوجوه الشابة منهم النجم العالمي بيرس بروسنان، ومن المقرر عرضه تجاريا مطلع شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن أمير المصري ينتظر عرض فيلمه "100 Nights of Hero" خلال الفترة المقبلة ويشاركه البطولة نخبة من ألمع نجوم هوليود هم ريتشارد جرانت، فيليستي هوفمان، إيما كورين.

فيلم "100 Nights of Hero" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم نشرت عام 2016، لكاتبة القصص المصورة البريطانية إيزابيل جرينبيرج، للمخرجة جوليا جاكمان، وتدور أحداثها في إطار من الرومانسية والفانتازيا حول قصة هيرو وشيري، وهما امرأتان أجبرتا على سرد القصص لإنقاذ حياتهما من النوايا الشريرة للخاطب الشرير مانفريد.





