كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، تفاصيل إصابة نجلها آدم تامر حسني بـ انفجار الزائدة، وخضوعه لعمليتين جراحتين، قبل أن يتعافى مؤخرًا من أزمته الصحية.

وقالت "بسمة" في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، "كل ده كان كل بالنسبة لنا حتى الأطباء كانوا فاكرين التعب ليه علاقة بأكل عشان كدا تامر نزل بوست وقولنا الناس تاخد بالها من الزايدة بتكون خادعة وتشخيصها صعب على الأطفال".

وأضافت: "الزايدة بتكون صعبة أوي لو انفجرت، وأعراضها بتكون خادعة، الواحد مش يبقى عارف دا تسمم أو لا، وهي كانت صعبة أوي لما انفجرت المفروض ماتنفجرش، لكن كل ده حصل فجأة وآدم تعب والأعراض مكانتش واضحة اوي".

وتابعت: "آدم تعب فجأة وكانت الأعراض مش واضحة، ما كناش عارفين هل ده تسمم أو مشكلة في البطن. للأسف الزايدة انفجرت، وده سبب مشاكل كبيرة زي التصاقات في الأمعاء، وبعضها بيحتاج تدخل جراحي ثاني".

وأكملت: "اللي حصل قضاء وقدر وهو كان مكتوب له كدا، والزايدة لما بتنفجر عند الأطفال بتعمل مشاكل كتير في الأمعاء، ممكن يحصل التصاق فالطفل بيحتاج عملية تانية، ولما انفجرت الزايدة الدكاترة كانوا بيشيلوا الصديد ودي حاجة صعبة على طفل عمره 6 سنين".

وواصلت: "حالة آدم تطلبت جراحة إضافية بعد 48 ساعة، الأطباء كانوا مستنيين استجابة من الجسم، بس للأسف ما حصلتش، واضطروا لفك الالتصاقات يدويًا. كانت فترة صعبة جدًا علينا، لكن الحمد لله آدم بيتحسن دلوقتي."

واختتمت: "احنا كنا تعبانين نفسيا وكنا في عجز مش عادي ودا أكتر وقت تأثرت فيها بحاجة بتحصل لأولادي".

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

اقرأ أيضا..

بعد إجرائها عملية جراحية صعبة.. داليا البحيري توجه رسالة لـ أنغام

بالفيديو.. حسام داغر يكشف تفاصيل شرائه غرفة نوم سامية جمال