"خست وشبه سوزي الأردنية".. تعليقات الجمهور على صور إلهام شاهين بالساحل

القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة تجمعها بأسرتها وأصدقائها، أثناء قضائهم عطلتهم الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت إلهام على شاطئ البحر، مرتدية ملابس باللون الأبيض، بصحبة شقيقتها وشقيقها، كما التقطت صورًا مع الفنان خالد سليم وزوجته خيرية، والفنانة دينا فؤاد، الفنان كريم فهمي، والفنان أحمد رزق.

وعلقت "تجمع الأصدقاء على أجمل بحر في الساحل الشمالي.. شكرا خالد وخيرية.. ربنا يجمعنا دايما في أوقات حلوة".

وعبر الجمهور عن إعجابهم بالصور، ومن بين تعليقاتهم: "‏إلهام شاهين تشبه سوزي الأردنية، ما شاء الله إيه الجمال والأنوثة دي تحفة حبيبتي، هي مش إلهام كانت في اليونان نزلت على الساحل، قمر تجنني، خست، حلوة بزيادة، تبارك الرحمن جميلة وصايرة أجمل والنحافة تحفة".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين أطلت كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية في فيلم "ريستارت" بطولة النجم تامر حسني، إخراج سارة وفيق، كما شاركت في رمضان 2025 بمسلسل سيد الناس، بطولة النجم عمرو سعد، إخراج محمد سامي.