بسبب الإيجار القديم .. نجلاء بدر تتصدر التريند

كتبت - نوران أسامة:

علقت الفنانة نجلاء بدر، على قانون الإيجار القديم بعد التصديق الرئاسي عليه، كما تحدثت عن ذكرياتها معه.

وكتبت نجلاء بدر، عبر حسابها على فيسبوك: "إيجار قديم، قصتي مع الإيجار القديم تختلف.. من وفاة بابا وماما كنت أنا المقيمة معهم دون أخواتي واستمر بقائي في البيت بعد وفاتهم لوحدي ٨ سنين، لغاية ما ربنا كرمني وإتجوزت وإنتقلت لبيت جوزي،

كان قرار إخلاء منزل والدي الذي أصبح ميراث لي درجة أولى والذي نقلته لي صاحبة العقار من تلقاء نفسها بحكم إقامتي، صعب جدا".

وتابعت: "البيت مش بس حيطان و عفش، البيت ذكريات وحياة وطفولة وأصوات وروائح، فإحتفظت بالبيت، بس كل مرة كنت بعدي عليه كنت بحزن أوي، أصبح ساكن صامت بارد مخيف مظلم كئيب، لم يعد البيت كما كان، لا توجد حياة، لا توجد أسرتي، لا توجد ألوان، والذكريات تتشوه بظلال وظلام حتى أصوات الجيران تلاشت فأغلبهم رحلوا عن عالمنا

لكن كان برضوا قرار صعب".

واستكملت: "ده غير نقل العفش والتفاصيل، مرحلة مجهدة ومؤلمة ومكلفة أيضا، لكن أصبح البيت مؤلم بدون أصحاب الذكريات

.و بدون الدفء و الأصوات والضحكات، حتى الشارع تغير وأصبحت أشعر بالغربة فيه وبالرغم من إلتزامي التام بدفع مادياته البسيطة، أخيراً صدر القرار أو القانون اللي هيخليني أحرك الساكن وأكلم الصامت وأحي الميت (أقصد البيت

لعله يؤي أسر غيرنا، ولعل غيري يحيي ذكرياته الجديدة".

وأوضحت: "ولعل غيري يستفيد من الأثاثات المركونة والمردومة بالتراب، ويعود الحق لصاحبه فبقاء البيت لا يخلد الذكريات الجميلة بل أضاف له ذكريات جديدة مؤلمة بصمته وفراغه وظلامه".

وأضافت: "فالبيت ليس ملكي ولا ملك الذكريات، والذكريات ملكي أنا وليس ملك الحيطان ولا الجدار.. الجدران هاوية والجسد يفنى أما الذكريات باقيه لا تهوى ولا تفنى، لا تغلق الباب على ذكريات ودع الذكريات تنطلق معك أينما تذهب وترحل، شكرا على السنين .. شكرا للإيجار القديم".