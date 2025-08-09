آية سليم تخطف الأنظار في شوارع برشلونة

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة آية سليم الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة من رحلتها في مدينة برشلونة بإسبانيا عبر حسابها على انستجرام.

وخضعت آية لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وهي تتجول بشوارع برشلونة، وكتبت: كنت أعلم دائما أن إسبانيا ستكون مكاني المفضل".

ظهرت آية سليم مرتدية إطلالة صيفية خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

وكانت آخر مشاركات آية سليم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وبينا ميعاد ج2" عام 2024.

يذكر أن، آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلال ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.