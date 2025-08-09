إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يستعرض لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، إطلالة جريئة لها أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هنغني كمان وكمان، أضحك وأخفي حزن الأيام حتى تخدع الحزن فيستحي ويتركك ويذهب".

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي، بإطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم جميل مع حبايبي وضحكة من القلب".

داليا شوقي

خطفت الفنانة الشابة داليا شوقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

كنزي عمرو دياب

شاركت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، إطلالة جريئة لها التقطتها من داخل غرفتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مائة وواحد".

ميرنا نور الدين

خطفت الفنانة ميرنا نورالدين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها أمام حمام السباحة.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قبعات لحب حياتي".

زوجة عصام صاصا

شاركت جهاد ماهر زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بعد إذنك ثانية نفصل من الواقع".

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، إطلالة جريئة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بإجازة الصيف.