كتب- هاني صابر:

شاركت جهاد ماهر زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت جهاد، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بعد إذنك ثانية نفصل من الواقع".

كما نشرت "جهاد" مقطع فيديو مع زوجها بالمصيف عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "عاش يا صاصا".

وكانت شائعات غير صحيحة تداولت خلال الفترة الماضية حول انفصال عصام صاصا عن زوجته جهاد ماهر.

يذكر أن، عصام صاصا طرح مؤخرا فيديو كليب "العودة" وجمعه بالمطرب عنبة، وهو من إخراج أشرف رمضان.