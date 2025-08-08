إعلان

بإطلالة جريئة.. ميرنا نور الدين تستمتع بإجازة الصيف أمام حمام السباحة (صور)

12:08 م الجمعة 08 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ميرنا نورالدين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها أمام حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كناريا، جميلة، قمر، برنسيسة، ما شاء الله، عسل أوي".

يذكر أن، آخر أعمال ميرنا نورالدين مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد العوضي، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، وآخرين، وإخراج محمد عبدالسلام.

ميرنا نورالدين إطلالة ميرنا نورالدين إنستجرام ميرنا نورالدين
