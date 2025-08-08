نهال عنبر تنفي القبض على وفاء عامر: بعيدة تماما عن أي شبهة

القاهرة- مصراوي:

أكدت الفنانة نهال عنبر، أن الفنانة وفاء عامر، في منزلها بمنطقة الساحل الشمالي، ولم يتم القبض عليها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت نهال صورة وفاء، وعلقت "لا صحة لما أشيع عن الفنانة وفاء عامر، بأنه تم القبض عليها، وأنها مُدانة مع مجموعة البلوجر الذين تم القبض عليهم منذ أيام، وهي موجودة في منزلها بالساحل الشمالي وبعيدة تماما عن أي شبهة".

كانت الفنانة وفاء عامر نفت قبل أيام في بيان صحفي، شائعة سفرها خارج مصر، وهروبها من التحقيقات، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وفاء في بيان صحفي أنها داخل مصر ولم تسافر، وتابعت "أنا متواجدة داخل البلاد وأتابع سير التحقيقات"، وأعربت عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري ودوره في كشف الحقيقة.

وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في أفعال تخالف القانون، ولجأت إلى الجهات القانونية للدفاع عن اسمها ومسيرتها الفنية، مشددة على أن هذه الإدعاءات محاولة للنيل من سمعتها الشخصية والمهنية.