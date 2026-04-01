قبل طرحه في السينمات.. تفاصيل فيلم بحر بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي

كتب : سهيلة أسامة

04:29 م 01/04/2026 تعديل في 05:34 م

عصام عمر وجيهان الشماشرجي

يستعد الفنان عصام عمر لبدء تصوير فيلمه الجديد "بحر"، المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

أبرز أحداث فيلم "بحر"

تدور أحداث فيلم "بحر" في إطار درامي اجتماعي، حيث يظهر عصام عمر خلال العمل بدور شاب عاطل يعاني من أزمات مادية، وهو ما يدخله في العديد من المواقف والتحديات، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد علاء، وتشاركه البطولة جيهان الشماشرجي.

مسلسل "بطل العالم"

يذكر أن الفنان عصام عمر والفنانة جيهان الشماشرجي تعاونا من قبل في مسلسل "بطل العالم"، المكون من 15 حلقة، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولة المسلسل فتحي عبدالوهاب، محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، منى هلا.

