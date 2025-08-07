إعلان

ليلى علوي تستعرض رشاقتها على البحر في اليونان (صور)

08:17 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة ليلى علوي الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة لها من رحلتها في اليونان.

ظهرت ليلى علوي بالصور بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار، واستعرضت رشاقتها على البحر، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية بأحد الشواطئ هناك، وكتبت: "أوقات جميلة في ميكونوس".

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وتخوض تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، مع الفنان بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

ليلى علوي تستعرض رشاقتها ليلى علوي على البحر في اليونان ليلى علوي على إنستجرام الفنانة ليلى علوي
