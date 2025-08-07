فساتين جريئة على البحر.. 20 صورة لـ مي سليم في الساحل الشمالي

كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة مي سليم بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، وتنشر صورا جديدة بشكل يومي عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت قبل ساعات صورا، ظهرت خلالها تتوسط النجمين أحمد السقا وأحمد رزق، وأطلت في صور أخرى مرتدية فساتين صيفية جريئة على البحر.

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية في مسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.