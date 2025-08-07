أول صورة لمحمد منير بعد مغادرة المستشفى

كتب-مصطفى حمزة:

وصل النجم محمد منير منذ قليل إلى منزله، بعد خضوعه لفحوص طبية في إحدى المستشفيات.



وعاد الكينج محمد منير، إلى منزل، للخضوع للراحة وإكمال العلاج، بعد الخضوع لفحوصات طبية في المستشفى، والتأكد من تحسن حالته الصحية.



وقال نادر محمد "المدير الفني لفرقة الكينج" لمصراوي: "الكينج محمد منير، كان بذل مجهود كبير في البروفات التي بدأناها مع الفرقة من فترة، وكان لديه إصرار على تقديم أحلى ما عنده بالحفل، إلى جانب أكثر من مفاجأة فنية يسعد بها جمهوره".



وتابع: "مع المجهود المكثف، أصيب بالإرهاق، وأجرى فحوصات طبية للإطمثنان، والحمد لله حاليا في حالة صحية جيدة، ويستعد للعودة اليوم الخميس لمنزله، ومتابعة العلاج مع الالتزام بالراحة".



وأعلن الكينج محمد منير، أمس الأربعاء عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، عن تأجيل حفله، وكتب: "اطمئن كل الجمهور والمحبين إني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية وحاليا في مرحلة استكمال العلاج، ونظرا لهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد لحفلات".







