أم كلثوم تتصدر بوستر الدورة 33 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت وزارة الثقافة عن البوستر الرسمي، للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقرر إقامتها فى الفترة من 16 حتى 25 اكتوبر 2025.



وتصدرت كوكب الشرق ام كلثوم، البوستر بعد اختيارها شخصية الدورة التي تقام بالتزامن مع إعلان وزارة الثقافة 2025 عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها .



وأعلن د. علاء عبد السلام رئيس الأوبرا والمهرجان، في وقت سابق أن الدورة 33 تشهد تطويرًا يهدف إلى تعزيز مكانة المهرجان كمنصة رائدة للموسيقى العربية في المنطقة، مؤكدا أن الفعاليات تجمع كوكبة من نجوم الطرب والمواهب الشابة، إلى جانب مناقشة الدراسات العلمية للشأن الموسيقي المعاصر.



وأشار أن الاستعدادات تجري بصورة مكثفة لضمان خروج هذه الدورة بصورة تليق بمكانة مصر الحضارية وتعكس الريادة الإبداعية للأوبرا



من جانبه أكد المايسترو تامر غنيم "مدير المهرجان"، أن اللجنة قررت فى أول أعمالها إختيار كوكب الشرق شخصية الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وذلك فى إطار



وكشف، أن الإجتماع تناول ملامح البرنامج الفنى للفعاليات مشيراً أنه يسعى للتركيز على تقديم عروض موسيقية وغنائية متميزة تعبر عن التراث العربي وتعرض الإبداعات الموسيقية والغنائية المعاصرة الجادة كما تمنح مساحة للمواهب الواعدة للتعبير عن أنفسهم، وأضاف إنه من المقرر تكريم عدد من القامات الإبداعية التي نجحت فى كتابة صفحات مشرقة في تاريخ هذا المجال.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 وهم المايسترو أمير عبدالمجيد، المايسترو عماد عاشور، المطرب الفنان محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، المايسترو أحمد عاطف، هاني حسني "عضو شركة تذكرتي" المايسترو سعيد كمال، أماني سعيد، المايسترو محمد الموجي، المايسترو مصطفى حلمي، المايسترو أحمد عامر .



جدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يُعد ركيزة أساسية في الحفاظ على أحد ملامح الهوية العربية ومنصة لتكريم رواد الفن ودعم المواهب الجديدة وجسراً لتعزيز التواصل الإبداعي بين مصر وأشقائها العرب باعتباره من أهم وأعرق التظاهرات المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط .







