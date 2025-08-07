نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة (صور)

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ولاقت الصور تفاعل واسع من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "تقربوا من أولئك الذين يُغنون، الذين يخبروننا قصصًا، الذين يستمتعون بالحياة، الذين تلمع عيونهم سعادة، فالسعادة مُعدية".

وظهرت نسرين بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الوردي.

وتفاعل الجمهور مع الصور وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الله يسعد صباحك حبيبة قلبي، قمر ما شاء الله، صباح الحب، الصمت في حرم الجمال جمال، جمالك، الباربي."

يُذكر أن نسرين طافش طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "روقان"، وهي من كلمات محمد الغنيمي، وألحان مصطفى حنفي، بينما أخرج الكليب حسام الحسيني.

أما على الصعيد السينمائي، فكان آخر أعمالها فيلم "الدشاش"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد وزينة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

https://www.instagram.com/p/DNDLbiXNv4v/?utm_source=ig_web_copy_link

