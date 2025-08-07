محمد نور يحتفل بطرح ألبومه الجديد "وريني"

كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان محمد نور بإطلاق أحدث البوماته الغنائية بعنوان "وريني"، والمقرر طرحه خلال الساعات المقبلة.

وحضر مع "نور" العديد من صناع ومنتج الألبوم محمد علام، واحتفل الجميع بطرح الألبوم الجديد وتم تقطيع التورتة.

ألبوم "وريني" يحتوي على 6 أغانٍ هي: نور" و"أهلاً وسهلا"، و"كنا ناويين خير"، و"عجبك حالي"، "ومن السبت للخميس"، "ووريني"، وقد يتم طرحه رسميا اليوم على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

قرأ أيضًا:

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة لأنغام قبل خضوعها لجراحة هامة

بسبب إطلالتها الجريئة.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"

شيماء سيف تحتفل بعيد ميلادها وسط صديقاتها.. ونجوم الفن يهنئون

غادة إبراهيم: خسرت دورًا أمام أحمد زكي في "معالي الوزير" لهذا السبب