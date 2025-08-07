إعلان

تعرف على موعد حفل تامر عاشور بالعلمين

12:01 م الخميس 07 أغسطس 2025

تامر عاشور

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 8 أغسطس ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا".

وروجت الشركة المنظمة للحفل، ونشرت البوستر الدعائي الخاص به عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: عمرو دياب، أصالة نصري، محمد منير، تامر حسني، تامر عاشور، رامي جمال، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور، ألبوم "ياه" (Yaah)، وتضمن الألبوم 11 أغنية.

تامر عاشور حفل تامر عاشور إحياء حفل غنائي
