تامر فرج يكشف تفاصيل زيجاته الخمسة وزوجته تعلق

كتب- هاني صابر:

قال الفنان تامر فرج، إنه لا يرى أن زيجاته الخمسة السابقة كانت فاشلة، معتبرا أن كل علاقة هى تجربة إنسانية تمر بمراحل وتنتهي، مؤكداً أنه لم يندم على أي زيجة خاضها، وأن جميع زوجاته السابقات ما زلن موضع احترام في حياته.

وتابع تامر، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC الذي تقدمه الاعلاميتين مها بهنسي وإيمان عز الدين، أنه تعمد أن يكون صريحا منذ البداية مع زوجته الحالية، وأخبرها بتفاصيل زيجاته الخمسة في اول حديث رسمي بينهما.

وأوضح : "لو كانت قلقت من أولها وخافت من موضوع زوجاتي الخمسة، مكنتش هحاول ولا هزعل لأني كنت هبقى متأكد إن مش هى إللي هتكون مناسبة ليا".

على جانب آخر، أوضحت رانيا هاشم زوجة الفنان تامر فرج، أنها وافقت على خوض تجربة الزواج من الفنان تامر فرج بعد علمها بزواجه 5 مرات لأنه اعترف لها بهذا الأمر إلى جانب أن ذلك يعني أنه ليس من الرجال الذين يجبرون المرأة على العيش معهم.