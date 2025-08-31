على طريقة عروس البحر.. ميرنا جميل بإطلالة صيفية جريئة (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت جمهورها مجموعة صور جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وظهرت ميرنا بإطلالة جريئة على طريقة عروس البحر، مرتدية "توب" مكشوف البطن مع "تنورة كروشيه"، وعلقت على الصور قائلة: "مع السلامة شهر أغسطس".

وحصدت الصور العديد من تعليقات الجمهور، وجاء من أبرزها: "قلبي"، "العسل"، "ما شاء الله عليكي"، "عسولة"، "الله يحميكي"، "جميلة أوي".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

اقرأ أيضًا:

أثار جدلا.. أول تعليق من سيف نبيل على فيديو جمعه بـ سيرين عبدالنور

"صحاك الشوق" تضع فضل شاكر في صدارة الأغاني الأكثر رواجا

بإطلالة أنيقة.. لقاء سويدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

في 4 أيام.. إيرادات "ماما وبابا" تقترب من 4 ملايين جنيه

وفاة عم الفنانة هاجر الشرنوبي