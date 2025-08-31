إعلان

على طريقة عروس البحر.. ميرنا جميل بإطلالة صيفية جريئة (صور)

03:27 م الأحد 31 أغسطس 2025
    ميرنا جميل (2)
    ميرنا جميل
كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت جمهورها مجموعة صور جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وظهرت ميرنا بإطلالة جريئة على طريقة عروس البحر، مرتدية "توب" مكشوف البطن مع "تنورة كروشيه"، وعلقت على الصور قائلة: "مع السلامة شهر أغسطس".

وحصدت الصور العديد من تعليقات الجمهور، وجاء من أبرزها: "قلبي"، "العسل"، "ما شاء الله عليكي"، "عسولة"، "الله يحميكي"، "جميلة أوي".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

