وفاة عم الفنانة هاجر الشرنوبي

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي عن وفاة عمها اليوم الأحد 30 أغسطس، وذلك عبر حسابها على موقع "فيسبوك" .

وكتبت هاجر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عمي حبيبي وصاحبي السيد الشرنوبي (العربي)".

وتابعت: "سلامي لبابا يا عمو. ادعوله يا جماعة بالله عليكم، كان طيب جدًا، الله يرحمه ودايمًا بيساعد كل الناس، والضحكة عمرها ما فارقت وشه، حبيبي".

يذكر أن هاجر الشرنوبي شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سلوى خطاب، دينا فؤاد، منذر رياحنة، سهر الصايغ، ومحمد نجاتي.

