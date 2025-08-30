كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة مي عز الدين عن ذكريات مشاركتها بسلسلة أفلام "عمر وسلمى" والنجاح الكبير الذي حققته السلسلة وقت عرضها، وعن كواليس عملها مع بطل الفيلم الفنان تامر حسني.

وأضافت مي في حوارها مع برنامج ضيفي الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "كنت بتخانق مع تامر كتير وكنا بنقطع بعض، لكن استمتعت جدا بالشغل معاه، هو مش بس ممتع ده مدرسة ودماغه حلوة وبيموت في الشغل، وده سبب نجاحه، وأتمنى جزء رابع من عمر وسلمى".

جدير بالذكر أن مي عز الدين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين، إخراج تامر محسن، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، بينهم: أشرف عبدالباقي، عايدة رياض، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح.

