"كنا بنتخانق ونقطع في بعض".. مي عز الدين تتحدث عن علاقتها بتامر حسني وكواليس "عمر وسلمى"

09:44 م السبت 30 أغسطس 2025
    مي عز الدين
    مي عز الدين 2
    مي عز الدين
    مي عز الدين
    مي عز الدين
    مي عز الدين
    مي عز الدين
    مي عز الدين
    مي عز الدين من مسلسل جزيرة غمام
    إطلالة جذابة من مي عز الدين بإحدى جلسات التصوير
    مي عز الدين من إحدى جلسات التصوير
    مي عز الدين من كواليس مسلسل رسايل
    مي عز الدين من كواليس فيلم عمر وسلمى
    مي عز الدين مع محمد إمام
    مي عز الدين تغازل جمهورها ومتابعيها
    مي عز الدين على السوشيال ميديا
    الفنانة مي عز الدين
    النجمة مي عز الدين
    مي عز الدين تخطف الأنظار على إنستجرام
كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة مي عز الدين عن ذكريات مشاركتها بسلسلة أفلام "عمر وسلمى" والنجاح الكبير الذي حققته السلسلة وقت عرضها، وعن كواليس عملها مع بطل الفيلم الفنان تامر حسني.

وأضافت مي في حوارها مع برنامج ضيفي الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "كنت بتخانق مع تامر كتير وكنا بنقطع بعض، لكن استمتعت جدا بالشغل معاه، هو مش بس ممتع ده مدرسة ودماغه حلوة وبيموت في الشغل، وده سبب نجاحه، وأتمنى جزء رابع من عمر وسلمى".

جدير بالذكر أن مي عز الدين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين، إخراج تامر محسن، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، بينهم: أشرف عبدالباقي، عايدة رياض، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح.

مي عز الدين فيلم عمر وسلمى تامر حسني برنامج ضيفي معتز الدمرداش
