إليسا: "أنا دايما بحب أكون نمبر وان"

حلت الفنانة اللبنانية إليسا، ضيفة على برنامج إنعكاس الذي يعرض على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقالت إليسا إنها حريصة دائمًا على أن تكون رقم 1 في الغناء، وتخشى كثيرًا التراجع والنزول كي تصبح رقم 2 بين نجمات الغناء والطرب.

وأوضحت إليسا: "أنا دايما عندي عقدة أكون نمبر 2 أنا دايما بحب أكون نمبر 1 عشان كدا بشتغل صح مع فريقي بحترم ذوق الناس بعرف إنهم بيسمعوني بعمل أغاني حلوة، أنا بعد كل العمر داكتير بخاف إني اتراجع".

وأضافت: "أنا مش بغني عشان أعمل ألبوم أنا كل اغنية بشتغل عليه لازم تكون أهم أغنية في الألبوم ولا استخف بذوق الناس".

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في تونس، ونشرت إليسا مقطع فيديو من استقبالها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، كشفت خلاله عن استقبالها بالبلايين من قبل الجهة المنظمة للحفل وكتبت على الفيديو: "وحشتوني والله".

