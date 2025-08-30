صابر الرباعي يعلق على عودة فضل شاكر: "أعدت التوازن للأغنية العربية"

كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان صابر الرباعي بعودة الفنان فضل شاكر للساحة الغنائية بعد غياب وتصدره التريند بأغنيته الجديدة "صحاك الشوق" التي طرحها خلال الفترة الماضية.

ووجه الفنان صابر الرباعي الشكر والتحية لفريق عمل فضل شاكر من شعراء وملحنين وموزعين عبر حسابه على "X" وكتب: " كلمة وأمر: شكرا فضل شاكر و كامل فريق العمل من شعراء وملحنين وموزعين لأنكم أعدتم التوازن للأغنية العربية من خلال إبداعاتكم الأخيرة".

واستكمل:" مقولة الجمهور عايز كده غير صحيحة ، الجمهور يريد أغنية صادقة وعميقة و إحساسها عالي يخاطب وجدانهم لا أكثر، شكرا لكم وإلى الأمام نُعيد للأغنية العربية مكانتها بعيدا عن العك اللي سمعناه السنين اللي مضت إلا بعض الاستثناءات".

يُذكر أن الفنان صابر الرباعي أحيا حفلا غنائيا يوم 2 أغسطس الجاري في تونس، ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي.

