على البحر مع نسرين أمين.. سوسن بدر تودع آخر أيام الصيفية

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة سوسن بدر الاستمتاع بآخر أيام الصيفية، ونشرت صور جديدة لها على البحر عبر حسابها على "انستجرام".

وظهرت سوسن في الصور رفقة الفنانة نسرين أمين والمخرج محمود رشاد.

وشاركت الفنانة سوسن بدر مؤخرا بعدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "أثينا" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن سوسن بدر تشارك بفيلم "بنات الباشا" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم زينة، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السبااعي، تأليف محمد هشام عبية، إخراج محمد جمال العدل ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

