أشرف على إنتاج "الإنس والجن".. 9 معلومات عن الراحل فاروق عبدالخالق

كتبت- منى الموجي:

غيّب الموت صباح اليوم الجمعة 29 أغسطس، السيناريست والمنتج الفني فاروق عبدالخالق، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد مشوار طويل في عالم الفن، وشُيعت جنازته بعد صلاة الجمعة من مسجد السلام في مدينة نصر.

من هو فاروق عبدالخالق؟

- ولد في يونيو عام 1946.

- درس في المعهد العالي للسينما.

- كاتب وناقد وباحث ومنتج فني.

- ساهم في تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

- شارك في كتابة سيناريو وحوار فيلم "فتاة من إسرائيل" بطولة محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، رغدة، خالد النبوي، حنان ترك.

- عمل كمشرف على الإنتاج ومنتج فني ومنفذ لعدد كبير من الأفلام السينمائية، بينها: القبطان، الإنس والجن، أيام الغضب، الحجر الداير، موعد مع القدر، موعد مع الرئيس، بلاغ ضد امرأة.

- ومن المسلسلات التي تولى الإشراف على إنتاجها، أو العمل كمنتج فني أو منفذ فيها: مبروك جالك ولد، الشاطئ المهجور، معروف الإسكافي، العاصفة.

- عمل كمساعد مخرج في السهرة التليفزيونية "ثم دق جرس التليفون".