بإطلالة صيفية جريئة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار بجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ميرهان مرتدية إطلالة صيفية جريئة وجذابة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات ميرهان حسين الفنية بمسلسل "تل الراهب" عام 2024 بطولة الفنان محمد رياض.

يذكر أن ميرهان حسين تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.

