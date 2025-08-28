شريف منير يوجه رسالة مؤثرة لأنغام بعد أزمتها الصحية

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الفنان شريف منير رسالة دعم للمطربة أنغام بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وقال شريف في رسالته: "صباح الخير يا أنغام، ألف حمد الله على سلامتك وإن شاء الله تكون آخر المشاكل والتعب، وتقومى أحسن من الأول وتمتعينا، وكل الناس بتحبك".

وأضاف: "أنا أكتر حد بيحبك بجد، ودايمًا مستمتع بشغلك وأغانيكي. رسالتك في الفن مؤثرة وخلّت ناس تحب بعض وناس تفوق. أنا عايزك تبقي قوية وأحسن من الأول، وإن شاء الله نستمتع بيكي طول العمر. ربنا يخليكي لولادك ويخليكي لفنك ويخليلنا فنك. ألف حمد الله على السلامة".

يذكر أن الفترة الماضية شهدت مرور أنغام بأزمة صحية استدعت سفرها إلى ألمانيا، بعد اكتشاف كيس على البنكرياس، حيث خضعت لعمليتين جراحيتين لاستئصاله بالكامل، قبل أن تعود إلى مصر يوم الاثنين الماضي لقضاء فترة النقاهة في بيتها بالساحل الشمالي وسط أسرتها.

