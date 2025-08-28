صوت هند رجب يهز مهرجان فينسيا الدولي بدعم من براد بيت

كتب-مصطفى حمزة:

دخل فيلم "صوت هند رجب-The voice of Hind Rajab" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، قائمة الأفلام المتنافسة على جائزة الأسد الذهبي، الجائزة الكبرى للدورة 82 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي بدأت فعالياتها أمس الأربعاء الموافق 27 أغسطس ،وتستمر حتى 9 سبتمبر 2025.

وحظي الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب – The voice of Hind Rajab" ، الفيلم، باهتمام الفنانان الأميريكيان براد بيت وخواكين فينيكس، إذ حرصا على المشاركة في إنتاجه، قبل أيام من عرضه ضمن فعاليات المسابقة الرسمية الدولية للمهرجان العريق الذي يقام في البندقية بايطاليا.

وضمت قائمة رموز السينما العالمية، الذين حرصوا على دعم الفيلم، كل من المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، والنجمة روني مارا، والمخرج البريطاني جوناثان جليزر.

ويتنافس الفيلم، على الجائزة مع 21 فيلم، ومنها "فرانكشتاين" للمخرج جييرمو ديل تورو، و"لا خيار آخر" للمخرج بارك تشان ووك، و"بيت الديناميت" للمخرجة كاثرين بيجلو.

صوت هند رجب

الفيلم يقدم، عن حادثة حقيقية صدمت العالم في يناير 2024، إذ أطلقت الطفلة الفلسطينية "هند رجب" عمرها 6 أعوام، نداء استغاثة عقب تعرضها مع عائلتها للقصف الإسرائيلي، في حي تل الهوى في غزة .

ولفتت هند، أنظار العالم بشجاعتها، خلال محاولات اتصالها بفرق الهلال الأحمر الفلسطيني، طلباً للنجدة، قبل ان يتم استهدافها و عائلتها و المسعفين،وإطلاق دبابة الإسرائيلية قذائفها عليهم من مسافة قريبة جدا .

وأصبحت "هند" بعد استشهادها، رمزا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي، وتم تأسيس مبادرة حقوقية باسم "مؤسسة هند رجب"، ومقرها بروكسل لمقاضاة المسؤولين عن استهدافها.