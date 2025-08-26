فضل شاكر ينفي شائعات حفلاته المقبلة

كتبت- سهيلة أسامة:

أكد الفنان فضل شاكر أنه لم يتم تحديد أي حفلات له خلال الفترة الحالية، نافيًا ما تم تداوله عبر بعض الصفحات حول احيائه لحفل قريبًا.

ونشرت إدارة أعمال الفنان بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، جاء فيه: "الجمهور الغالي، أود التنويه بأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن إقامة حفل للفنان فضل شاكر في أي مكان حول العالم".

وتابع: "الشركة المخولة بإطلاق أول حفلات الفنان بعد العودة، فضل شاكر، هي شركة Benchmark، وقد اتفق على إقامة أول حفل له في مصر بعد عودته، وسيتم الإعلان من خلال الحسابات الرسمية فقط، لذا نرجو منكم توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي أخبار أو إعلانات مضللة، إدارة أعمال الفنان فضل شاكر".

يذكر أن آخر أعمال محمد فضل شاكر كانت أغنية "سهلة"، من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكساج عمرو الخضري.

