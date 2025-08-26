حميد الشاعري لـ أنغام بعد وصولها مصر: مليون حمد لله على السلامة

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان حميد الشاعري صورة للنجمة أنغام، وحرص على تهنئتها بعودتها إلى مصر، بعد رحلة علاج في ألمانيا.

وكتب الشاعري في تعليقه على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "حبيبتي أنغام مليون حمد لله على سلامتك".

كانت أنغام وصلت إلى فيلتها في الساحل الشمالي، مساء الاثنين 25 أغسطس، عائدة من ألمانيا في طائرة خاصة، بعد رحلة علاج، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.

وعلم مصراوي من مصدر مقرب من أنغام، أنها عادت بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، وكان في استقبالها نجلها الأصغر عبدالرحمن ووالدتها وشقيقها المؤلف والموزع الموسيقي خالد سليمان.

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة.

