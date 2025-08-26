رشا مهدي تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة رشا مهدي الأنظار خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية، في أحدث ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت رشا صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت مرتدية فستان أنيق على البحر حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقوا: "بحبك، ديفا، قمر".

كانت آخر مشاركات رشا مهدي الفنية بمسلسل "6 شهور" بطولة الفنان نور النبوي.

اقرأ أيضا:

رغم الانتقادات.. بسمة بوسيل تنشر صورا جديدة أمام مساجد

"المرة دي فيها غلط كبير".. حسام حبيب ينفي القبض عليه ويتوعد شقيق شيرين