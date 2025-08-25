كتب - معتز عباس

أعربت الفنانة بدرية طلبة عن استيائها من تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية.

وعلقت بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتبت: "أنا أعرف أن الحي هو المسؤول عن الإزالة، العيب مش عليك العيب علي اللي بيصدقوك وبيقولو على كدبك أمين".

وشنت بدرية هجومًا ضد بعض رواد مواقع التواصل: "لسه لكم عين ومكملين في كدبكم يا ضلاليين كدبتو الكدبة وصدقتوها وعايزين تشربوها لغيركم كمان إزاله؟، ليه هو أنا تهمتي مخلة بالشرف ولا خيانة أمانة ولا تهمة تمس سمعتي!".

وتابعت: "بعدين الصورة دي في السفارة المصرية بالسعودية وأنا بدلي بصوتي في الانتخابات الرئاسية، أنت بقي حاطتها على أني بستلم قرار الإزالة؟، طب التحقيقات لسه شغاله جبت خبر الإزالة منين؟ من الكنترول؟!، استمروا الله يعينكم علي كدبكم".

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أصدرت قرارًا بعد انتهاء جلسة التحقيق مع الفنانة بدرية طلبة، بإحالتها إلى مجلس تأديب.

ووصلت بدرية طلبة الأربعاء الماضي، لمقر نقابة المهن التمثيلية للخضوع للتحقيق، بشأن اتهامها بالتجاوز في عدد من مقاطع الفيديو المصورة.

وكان مجلس النقابة أصدر قرارًا بتحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بعد اجتماع طاريء، واعتبر ما صدر منها تجاوزا صارخا، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

وواجهت الفنانة بدرية طلبة هجوما شديدا الفترة الأخيرة من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفعالها في مقاطع فيديو وأثناء ظهورها في لايف.

