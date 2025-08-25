شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بسبب مرضها

كتب- مروان الطيب:

وجهت النجمة شريهان رسالة مؤثرة للنجمة أنغام بسبب مرضها بعد إجرائها عملية جراحية مؤخرا واستئصال جزء من البنكرياس.

نشرت شريهان رسالتها لـ أنغام عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "انستجرام"، وكتبت: "سلامتك من أبسط أوجاعك، سلامتك من كل شيء يرهقك أو يتعبك، أثق في إيمانك بالله وصبرك وقوتك، قومي إلينا سريعا بمنتهى العزيمة والإرادة، بكل الخير والصحة والسلامة، ننتظرك بكل الاحترام والحب، المستقبل أجمل إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة: هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

