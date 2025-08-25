إعلان

اليوم.. حفل إعلان جوائز مسابقة السيناريو التليفزيوني

04:59 م الإثنين 25 أغسطس 2025

نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي
يقام مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساء، حفل إعلان جوائز مسابقة السيناريو التلفزيوني، تحت رعاية نقابتي المهن السينمائية والمهن التمثيلية، وذلك بمقر نقابة السينمائيين.

ومن المقرر أن يقام الحفل بحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، وعلي إبراهيم ممثل الشركة الراعية، وأعضاء لجنة التحكيم المخرج الكبير محمد النقلي، والكاتب والسيناريست حاتم حافظ، والمؤلف أحمد صبحي.

المهن السينمائية المهن التمثيلية نقابة السينمائيين أشرف زكي نقيب الممثلين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزارة الإسكان تصدر بيانًا جديدًا بشأن أرض الزمالك.. وتقدم مقترحًا للنادي
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟