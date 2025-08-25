اليوم.. حفل إعلان جوائز مسابقة السيناريو التليفزيوني

كتبت- منال الجيوشي

يقام مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساء، حفل إعلان جوائز مسابقة السيناريو التلفزيوني، تحت رعاية نقابتي المهن السينمائية والمهن التمثيلية، وذلك بمقر نقابة السينمائيين.

ومن المقرر أن يقام الحفل بحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، وعلي إبراهيم ممثل الشركة الراعية، وأعضاء لجنة التحكيم المخرج الكبير محمد النقلي، والكاتب والسيناريست حاتم حافظ، والمؤلف أحمد صبحي.