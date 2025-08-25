الليلة.. فاروق فلوكس ضيف برنامج "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

يحل الفنان فاروق فلوكس، ضيفاً على الإعلامي د. عمرو الليثي، في العاشرة مساء اليوم الإثنين، ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

ويكشف الفنان الكبير فاروق فلوكس خلال الحلقة، أسرار خلافه مع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، وعلاقته بالنجم فؤاد المهندس، وتجربته في الفوازير، وثلاثي أضواء المسرح، وسر إتقانه شخصية الخواجة، وعن أقرب الأعمال إلى قلبه الدرامية والسينمائية

كما يتحدث عن دوره في فيلم "الراقصة والسياسي"، وشخصية ترتر، وهل وافق عليها بسرعة أو تردد في قبولها، ورد فعل الجماهير وتعامله معه بسبب تلك الشخصية.

كما يتحدث عن حياته الخاصة، ونشأته بحي عابدين، وعلاقته بوالده ووالدته والتي توفيت وهو على خشبة المسرح