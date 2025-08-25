إعلان

الليلة.. فاروق فلوكس ضيف برنامج "واحد من الناس"

03:43 م الإثنين 25 أغسطس 2025

فاروق فلوكس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

يحل الفنان فاروق فلوكس، ضيفاً على الإعلامي د. عمرو الليثي، في العاشرة مساء اليوم الإثنين، ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

ويكشف الفنان الكبير فاروق فلوكس خلال الحلقة، أسرار خلافه مع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، وعلاقته بالنجم فؤاد المهندس، وتجربته في الفوازير، وثلاثي أضواء المسرح، وسر إتقانه شخصية الخواجة، وعن أقرب الأعمال إلى قلبه الدرامية والسينمائية

كما يتحدث عن دوره في فيلم "الراقصة والسياسي"، وشخصية ترتر، وهل وافق عليها بسرعة أو تردد في قبولها، ورد فعل الجماهير وتعامله معه بسبب تلك الشخصية.

كما يتحدث عن حياته الخاصة، ونشأته بحي عابدين، وعلاقته بوالده ووالدته والتي توفيت وهو على خشبة المسرح

فاروق فلوكس عمرو الليثي برنامج واحد من الناس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزارة الإسكان تصدر بيانًا جديدًا بشأن أرض الزمالك.. وتقدم مقترحًا للنادي
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟