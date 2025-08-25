كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة بدرية طلبة، رسالة غامضة بعد أيام من قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بإحالتها لمجلس تأديب.

ونشرت بدرية، صورة تعبيرية، عبر حسابها على إنستجرام، حملت عبارات "الجهد الذي تبذله في تشويه سمعة غيرك استعمله لتنظيف نفسك من الأحقاد والحسد".

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أصدرت قرارًا بعد انتهاء جلسة التحقيق مع الفنانة بدرية طلبة، بإحالتها إلى مجلس تأديب.

ووصلت بدرية طلبة الأربعاء الماضي، لمقر نقابة المهن التمثيلية للخضوع للتحقيق، بشأن اتهامها بالتجاوز في عدد من مقاطع الفيديو المصورة.

وكان مجلس النقابة أصدر قرارًا بتحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بعد اجتماع طاريء، واعتبر ما صدر منها تجاوزا صارخا، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

وواجهت الفنانة بدرية طلبة هجوما شديدا الفترة الأخيرة من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفعالها في مقاطع فيديو وأثناء ظهورها في لايف.