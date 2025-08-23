"استغاثة المحامي ورسالة شقيقها".. ماذا حدث لـ شيرين عبد الوهاب؟

كتب - معتز عباس:

فوجىء جمهور المطربة شيرين عبدالوهاب، بتداول تدوينة عن الفنان شادي شامل، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعلن فيها: "مبروك عودة شيرين لحسام حبيب".

عقب ما نشر على حساب شادي شامل، أصدر المحامي ياسر قنطوش في بيانًا صحفيًا، جاء كالتالي:"حرصا على الفنانة من هذا الشخص، الذي حول حياتها إلى حجيم منذ أن عرفته، ظهر هذا الشخص مرة أخرى وفوجئت بمكالمة من الفنانة ، تقولي بالحرف الواحد الحقني ، وتستجد بنا".

تسجيل صوتي لـ شيرين عبد الوهاب

وبعد إعلان ياسر قنطوش استغاثتها من وجود شخص ما وعودته لها في بيان رسمي، نشر برنامج "ET بالعربي" تسجيل صوتي نُسب إلى شيرين عبدالوهاب، قالت فيه: "من اللحظة دي يا أستاذ ياسر في بيان هينزل إن حضرتك مش المحامي بتاعي ولو اتكلمت عني أي كلمة حلوة او وحشة أو هزار أو نكته أو أي حادة هتتحاسب عليك، وفيه بيان هينزل الناس كلها هتعرفه ممنوع خلاص تعملي بقى بكرة مؤتمر صحفي وتتكلم عن شيرين أي حاجة هتتحاسب عليها".

رسائل غامضة من شقيق شيرين

ما حدث دفع محمد عبد الوهاب شقيق شيرين ومدير أعمالها السابق، لتوجيه رسائل غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" وكتب: "عندي سؤال للمحامي أنت لسه في آخر جلسة من شهر كنت بتقول للقاضي أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولى علي كل ممتلاكاتها، وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك، مع إنك عارف الحقيقة كويس دلوقتي، طالع تقول الوضع كارثي وبطلب من وزير الثقافة يدخل أنت مصدق نفسك".

بيان عاجل من شيرين عبدالوهاب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لجمهورها وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليا.

وتؤكد شيرين، خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها على تويتر، أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب، سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

حسام حبيب يرد على جدل عودته لـ شيرين عبدالوهاب

وأصدر المطرب حسام حبيب، بيانا توضيحيا بعد الجدل المثار حول عودته لطليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، نافيًاصحة تصريحات ياسر قنطوش التي أدلى بها حول ذلك.

وأعلن حسام حبيب اتخاذه كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد ياسر قنطوش هو وكل من يستخدم أو يروّج لأقوال غير دقيقة أو مغلوطة تمس سمعته، لحماية مصلحته القانونية والشخصية.

