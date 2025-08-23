11 معلومة وصور عن الراقصة المعتزلة سهير مجدي بعد وفاتها

كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 أغسطس 2025، الفنانة والراقصة سهير مجدي بعد صراع مع المرض، حيث أعلنت الفنان فيفي عبده خبر وفاتها عبر حسباها على إنستجرام، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله الصديقة الغالية الحاجة سهير مجدي.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها يا رب، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ونستعرض لكم معلومات عن سهير مجدي في السطور التالية:

- اسمها بالكامل سهير أحمد مجدي بوستاني.

- راقصة وممثلة مصرية.

- رصيدها الفني من الاعمال 14 عملا فنيا.

- اعتزلت الفن في بداية السبعينات.

- تفرغت لرعاية أسرتها وبيتها.

- صديقتها المقربة بالوسط الفني هي الفنانة فيفي عبده.

- لم تشارك بحياتها الفنية في أي مسلسلات.

- كانت لها تجربة وحيدة بالمسرح بمسرحية "حضرة صاحب العمارة".

- قدمت بحياتها الفنية 13 فيلما سينمائيا.

- كانت آخر أعمالها الفنية مشاركتها بفيلم "الزائرة" الذي عرض بالسينمات عام 1972 ، وشارك في بطولته نادية لطفي ومحمود ياسين وعادل أدهم وعماد حمدي وهالة شوكت.

- من أعمالها السينمائية، أفلام "الزائرة - نار الشوق - اللقاء الثاني - اقتلني من فضلك - العقلاء الثلاثة - العقل والمال- المدير الفني - المشاغبون - خدني معاك - ذكريات التلمذة - للرجال فقط - شباب طائش - عروس النيل".