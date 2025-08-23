إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي خلال الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بعودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، ماذا قال محمد رمضان عن اعتزال الزعيم عادل إمام؟، نجوم الفن في سهرة صيفية خاصة، محامي شيرين عبد الوهاب يصدر بيان بشأن عودتها لـ حسام حبيب، علي الحجار يحرج معجبة حاولت مصافحته، أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد أنباء عودتها لـ حسام حبيب، وغيرها من الأخبار.

مصراوي يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة: