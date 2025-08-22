ماذا قال محمد رمضان عن اعتزال الزعيم عادل إمام؟

كتب- مروان الطيب:

رد الفنان محمد رمضان، على سؤال أحد المتواجدين بالمؤتمر الذي أقيم على هامش حفله المرتقب في بيروت يوم السبت المقبل، بشأن الأقاويل حول اعتزال النجم الكبير عادل إمام.

وأكد "رمضان" خلال حديثه أن ليس لديه أي فكرة عن اعتزاله الفن، وأن الأمر سيكون محزن له ولمحبي الزعيم.

وتابع رمضان: "ربنا يحفظه لجمهوره ولعيلته ولينا كلنا رمز كبير وكلنا اتعلمنا منه وما زال بنتعلم من مدرسته العظيمة السينمائية والدرامية والمسرحية ولكن أعتقد ده قرار أنا معرفش عنه حاجة، وقرار الاعتزال ده قرار خاص بالأستاذ عادل لكن طبعا يزعلني ويزعل كل جمهوره لأنه قيمة كبيرة جدا".

كما كشف عن تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: " المفاجآة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني وأغنيتها المفضلة بم بم ويا رب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.