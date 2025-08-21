"عُقد مُرصع ونظارة شمس".. أحمد سعد يشعل أجواء حفله في مهرجان الشواطئ

كتب- مروان الطيب:

أشعل الفنان أحمد سعد أجواء حفله الغنائي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الشواطئ في المغرب، وسط حضور جماهيري كبير.

نشر أحمد سعد العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات الخاصة بكواليس الحفل، وحرص على توجيه الشكر للشعب المغربي على استضافته وكتب على إحدى الصور: "جمهور المغرب من أحلى الجمهور في العالم".

وظهر سعد بلوك مختلف وارتدى عقد مرصع بالفصوص البيضاء ونظارة شمس وساعة أنيقة باهظة الثمن".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي أشاد به وجاءت:" نجم مصر، إيه العقد دا ؟، نظارة شمس بالليل، برافو على الشياكة، أجمل صوت، عالمي ياسعد"

كما هنأ ملك المغرب محمد السادس بعيد ميلاده وكتب: "جلالة الملك محمد السادس كل سنة وجلالتك طيب"، كما احتفل مع جمهوره المغربي بعيد ميلاده وكتب على أحد الفيديوهات: "كل سنة وأنا طيب، أحلى عيد ميلاد مع أحلى ناس في الدنيا".

يُذكر أن أحمد سعد كان قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

